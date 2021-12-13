В Салехарде презентовали книгу о традиционной ненецкой свадьбе

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде состоялась презентация книги-альбома «Традиционная ненецкая свадьба», написанной фотохудожником, членом Русского географического общества и руководителем проекта «Свадьбы народов мира» Денисом Князевым.

Открывая мероприятие, к гостям обратился первый заместитель директора регионального департамента внешних связей Сергей Урамаев:

- Символично, что ямальский этап проекта «Свадьбы народов мира» завершается в день образования автономного округа. Большое спасибо авторам, что нашли в себе силы и возможности реализовать этот международный проект. Сегодня мы передаем в Национальную окружную библиотеку 60 экземпляров для дальнейшего распространения на территории региона. Думаю, что эта книга найдет широкое применение среди нашего населения,- заявил он.

В книге представлены уникальные события традиционной жизни ненцев, включая аудиовизуальный контент. Яркие и колоритные фотографии, в том числе взятые из архивных источников, погружают читателя в атмосферу самобытности свадебных обрядов. Текст книги выполнен на основе материалов известных искателей-этнографов и включает описание традиционного быта и уклада жизни коренного народа, а также свадебные песни, приметы, пословицы и поговорки, связанные с данной темой. Кроме того, в книге впервые опубликованы легенды о возникновении ненецких родов.

Отметим, что книга издана на английском, ненецком и русском языках под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Правительства ЯНАО. Соавтором и переводчиком на ненецкий язык выступила известный ямальский этнограф и заслуженный деятель науки ЯНАО Галина Харючи.