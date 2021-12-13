Жителей Лабытнанги приглашают на первый в городе парад Дедов Морозов

Фото: Управление культуры Лабытнанги

Жителей Лабытнанги приглашают посетить первый парад Дедов Морозов, который начнется 15 декабря в 18:00. Информацию об этом сообщили в городском управлении культуры.

Шествие волшебников пройдет по следующему маршруту: гостиничный комплекс «Семь лиственниц» - ул.Гагарина - ул. Первомайская - ул. Школьная - площадь В. Нака.

В параде примут участие более двадцати Дедов Морозов, а чтобы праздник получился по настоящему незабываемым, сопровождать дедушек будут их друзья: снегурочки, медвежата, снеговики и другие персонажи.

Завершится парад вождением хоровода вокруг новогодней Ели на площади В. Нака