Фото: Правительство ЯНАО

В меню ямальских школ и детских садов появятся новые блюда. Для этого местные повара примут участие в мастер-классе петербургского бренд-шефа и кулинарного блогера Марины Наумовой. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, особое внимание будет уделено блюдам из северной рыбы.

Сегодня в рацион ямальских детей входит более десяти блюд из местных продуктов. Это тефтели и плов из оленины, супы, уха, котлеты из рыбы, компоты и кисели из местных ягод. На данный момент мясо оленя, местная рыба и молоко направляются почти в 120 учреждений. При этом ямальские производители готовы увеличить количество и объем поставок.

- Поставка качественной продукции и взаимодействие с местными производителями при организации питания в общеобразовательных объектах - это задача, которая позволит решить сразу два вопроса: дети будут питаться вкусной и экологически чистой пищей, а местные сельхозпроизводители получат максимальное количество заказов на свою продукцию, - пояснила заместитель директора департамента АПК Любовь Охман.

Кстати, сам мастер-класс пройдет 17 декабря в Лабытнанги на базе филиала Ямальского многопрофильного колледжа.