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Общество13 декабря 2021 6:30

На Ямале пенсионный фонд незаконно оставил северянку без ежемесячного пособия по беременности

В дело вмешалась прокуратура
Марина Прохорова
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На Ямале пенсионный фонд незаконно оставил северянку без ежемесячного пособия по беременности

На Ямале пенсионный фонд незаконно оставил северянку без ежемесячного пособия по беременности

Фото: Ольга Крыльцова

Ямальская прокуратура помогла местной жительнице добиться получения ежемесячного пособия в связи с постановкой на учет на раннем сроке беременности. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, женщине незаконно отказали в выплате в региональном отделении Пенсионного фонда.

- Установлено, что учреждение, вопреки требованиям законодательства, отказало женщине в назначении ежемесячного пособия, - прокомментировали в прокуратуре.

В связи с этим руководителю пенсионного фонда было внесено представление. После этого отделение пересмотрело решение, а затем женщине назначили пособие в размере более 8 тысяч рублей.