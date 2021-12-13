Фото: Правительство ЯНАО

Авиакомпания «Ямал» открыла продажу билетов по новым летним направлениям. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, обновленное расписание будет действовать с 1 мая по 30 сентября.

Так, среди новых направлений прямой рейс из Салехарда в Минеральные воды. Улететь на курорт можно будет один раз в неделю, по пятницам. А жители Нового Уренгоя смогут улететь в Анапу и те же Минеральные воды, но два раза в неделю.

- Мы учитываем пожелания наших пассажиров и стремимся предложить востребованные направления для путешествий, расширяя список городов в рамках внутренней маршрутной сети. Так, у нас появились летние рейсы в Минеральные воды и Анапу, по этим направлениям за летний сезон выполнится более ста перелатов, - прокомментировал генеральный директор авиакомпании Артем Лобачев.

Бронирование уже доступно в кассах авиаперевозчика и онлайн. Узнать более подробную информацию о тарифах и условиях их применения можно на главной странице официального сайта.

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