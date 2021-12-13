Прививочные бригады Новоуренгойской ЦГБ вакцинировали за год порядка 4 тысяч вахтовиков

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В этом году прививочные бригады Новоуренгойской ЦГБ выезжали на отдаленные месторождения Ямала 12 раз. Как сообщили в медучреждении, порой дорога на промыслы занимает до четырех часов, поэтому чаще всего врачи добирались туда на автомобилях, а иногда и вертолетах.

- Для работников газодобывающих предприятий выездной формат вакцинации - самый удобный. Он позволяет не отвлекать специалистов надолго и не нарушать технологический процесс. Порядка 4 тысяч сотрудников были вакцинированы на рабочих местах, - сообщили в городской больнице.

Главная задача во время выезда - не нарушить холодовую цепь. Термоконтейнеры с хладоэлементами позволяют сохранить нужную вакцине температуру на протяжении всего пути.