Администрация Нового Уренгоя отказывается устанавливать забор вокруг школы №11 Фото: Ольга Крыльцова

Администрация Нового Уренгоя отказывается устанавливать забор вокруг школы №11 не взирая на требования прокуратуры. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, изначально данный вопрос обсуждался с директором образовательного учреждения, но реакции так и не последовало.

- Несмотря на внесение в адрес директора представления, выявленные нарушения закона так и не были устранены. Тогда прокурор направлен иск в суд о возложении на школу обязанности исправить ситуацию, - добавили в в прокуратуре.

В итоге суд полностью удовлетворил требования прокурора, однако с вынесенным решением не согласилась городская администрация, подав апелляционную жалобу.

Накануне судебная коллегия по гражданским делам приняла решение оставить жалобу мэрии без удовлетворения.