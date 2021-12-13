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Общество13 декабря 2021 5:01

В Салехарде наказали владельца магазина, завысившего цены на продукты

Ему назначен штраф
Марина Прохорова
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В Салехарде наказали владельца магазина, который завысил цены на продукты

В Салехарде наказали владельца магазина, который завысил цены на продукты

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда наказала индивидуального предпринимателя, который завысил цены на продукты питания первой необходимости. По сообщению пресс-службы регионального ведомства, нарушения удалось выявить во время проверки.

- В магазине «Удача» были завышены цены на социально значимые товары. В связи с этим прокурор внес директору представление об устранении нарушений закона, которое уже удовлетворено, - добавили в ведомстве.

Тем не менее виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также в отношении предпринимателя возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). По результатам его рассмотрения виновному назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.