В Шурышкарском районе появится мурал с изображением писателя Ивана Истомина

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Глава Шурышкарского района Олег Попов объявил победителя конкурса муралов. Им стала Анастасия Ефремова, разработавшая эскиз портрета Ивана Истомина. За свои старания девушка получила памятный подарок и приняла множество поздравлений.

Главное условие конкурса заключалось в том, чтобы тематика муралов раскрывала уникальность традиций и особенностей шурышкарской земли.

В скором времени лучшие эскизы украсят стены домов местных поселений.

Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

Справка КП:

Иван Истомин (1917-1988) - коми-ненецкий писатель, поэт, драматург и живописец, один из основоположников литературы коренных народов Севера. Темой творчества писателя были северная природа, быт ямальских жителей и самобытная культура малочисленных народов.