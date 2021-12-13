В Аксарке завершилась поставка нового оборудования для спортшколы «Северный характер»

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В Аксарке полностью завершилась комплектация новым оборудованием спортшколы «Северный характер». Теперь она сделана в едином стиле с остальными центрами единоборств региона. Об этом рассказал глава Приуральского района Иван Сакал.

Сейчас в учреждении проводятся занятия по шести видам спорта: теннис, северное многоборье, художественная гимнастика, дзюдо, киокусинкай и самбо.

- Наши ребята с огромным удовольствием посещают занятия, а это самое главное, - подчеркнул Иван Сакал.

Отметим, что недавно здание спортшколы было модернизировано. После этого оно стало частью окружного проекта «Северный характер» по объединению лучших видов единоборств.