В Губкинском «КАМАЗ» на полном ходу протаранил легковушку

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 12 декабря в промзоне Губкинского.

- Около 15:05 минут водитель «КАМАЗа», поворачивая налево, не пропустил автомобиль «Renault», двигавшийся в прямом направлении, из-за чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель легковушки получил телесные повреждения, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 12 аварий, а с начала года - 4 872, в которых 28 человек погибли и 315 получили травмы, в том числе 29 несовершеннолетних.