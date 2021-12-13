В Лабытнанги 30 многодетных семей получили землю для строительства дома

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги продолжается выдача земли многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства. Как уточнила глава города Марина Трескова, она предоставляется в собственность и бесплатно.

- С 2012 года на территории Лабытнанги предоставлено 120 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, из них 30 - в этом году, при этом 12 участков - для ведения садоводства, - подчеркнула градоначальница.

Кроме того, 7 семьям предоставлена земля для строительства домов в Тюменской области, а 34 предпочли получить вместо земли социальные выплаты на приобретение жилья.