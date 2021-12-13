Фото: личная страница Дмитрия Жромских в соцсети

Надымчанка Дарья Салиндер одержала победу на Кубке мира по боксу среди нефтяных стран. Информацию об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских в своих соцсеетях.

- Девушка с поистине северным характером стала сильнейшей в весовой категории 48 килограммов. За победу сражались более 150 спортсменов из 17 стран мира, - написал чиновник.

Отметим, что турнир, посвященный памяти нефтяника и героя социалистического труда Фармана Салманова, проходил в Нижневартовске.