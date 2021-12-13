Погода на Ямале на 13 декабря: до -38 градусов

Погода на Ямале на 13 декабря Фото: Вера Зенина

В понедельник, 13 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -19, ночью -13. Ветер 4-5 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -29, ночью -30. Ветер 2-3 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность. Днем -31, ночью -34. Ветер 4-5 м/с.

Новый Уренгой: ясно. Днем -36, ночью -37. Ветер 4-5 м/с.

Губкинский: ясно. Днем -34, ночью -37. Ветер 4-5 м/с.

Тарко-Сале: ясно. Днем -34, ночью -38. Ветер 3-4 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -13. Ветер 2-4 м/с.

Муравленко: ясно. Днем -30, ночью -34. Ветер 4-5 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.