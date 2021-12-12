Коронавирус на Ямале, последние новости на 12 декабря 2021 года: заболели еще 123 человека Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 123 человека. С начала периода количество заболевших достигло 59 988.

Из общего числа болеющих 495 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 50 из них - в тяжелом состоянии, 15 - находятся на ИВЛ, 1 человек умер. В итоге общее число погибших составляет 903 человека.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 313. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 117 заражение COVID-19, за весь период - 51 675. Выздоровели с начала пандемии - 53 844.

За сутки в России выявлено 29 929 новых случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 1 132 человека и выздоровел 31 391 человек.