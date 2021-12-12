В Муравленко стартовал чемпионат ЯНАО по самбо Фото: "Муравленковский день"

В Муравленко стартовал чемпионат ЯНАО по самбо, бои на татами посвящены Дню Героев Отечества и памяти сотрудников Центра специального назначения ФСБ России, погибших при освобождении заложников в Беслане. В чемпионате участвуют больше 100 атлетов из муниципалитетов ЯНАО.

- В память о бойцах отрядов специального назначения «Альфа» и «Вымпел», отдавших свои жизни ради детей и мира, вы покажете свое мастерство и спортивный азарт. В дни состязаний желаю вам больших успехов в ходе честной борьбы, - сказала глава города Елена Молдован.

Как отметили в администрации Муравленко, мероприятие проходит с соблюдением норм профилактики и ограничениями для зрителей и болельщиков.