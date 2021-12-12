Одиннадцатиклассники Ямала получили «зачет» за итоговое сочинение Фото: Татьяна Коркина

Одиннадцатиклассники Ямала получили «зачет» за итоговое сочинение (изложение), которое проходило 1 декабря.

В этом году школьники писали сочинения по темам: «Человек путешествующий: дорога в жизни человека, «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?», «Преступление и наказание – вечная тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) – про меня», «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина».

Выпускники 11-х классов, успешно написавшие итоговое сочинение, смогут пройти государственную аттестацию. А ещё результаты сочинения могут быть учтены при зачислении абитуриентов в вузы. Ученики, получившие результат «незачет», не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его по уважительным причинам, смогут написать его в дополнительные сроки — 2 февраля и 4 мая 2022 года.