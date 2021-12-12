ГИБДД из Ноябрьска помогли водителю и пассажиру грузовика не замерзнуть в - 41

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

Инспекторы ГИБДД Ноябрьска помогли водителю на загородной автодороге. На 284 км автодороги «Сургут – Салехард» полицейские увидели автомобиль «Урал» с полуприцепом, который стоял на проезжей части дороги по направлению в сторону Муравленко, с включенной аварийкой, при этом двигатель автомобиля был заглушен, подъехав к автомобилю, они увидели, что в нем находятся двое человек – пассажир и водитель. Со слов водителя выяснилось, что он вместе с пассажиром ехал из Тюмени в Новый Уренгой и в авто замерзло дизельное топливо и дальше двигаться не возможно.

Автоинспекторы вызвали на помощь дорожные службы, которые отбуксировали «Урал», при его буксировке решили перекрыть одну из полос проезжей части для удобства.

В этот день температура воздуха спустилась до – 41 С градуса мороза. Поэтому Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от дальних поездок в такие морозы, но в случае выезда обязательно проверить техническое состояние своего авто, зарядить телефон, иметь при себе зарядку, теплые вещи и строго соблюдать ПДД.