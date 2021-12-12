Погода на Ямале 12 декабря 2021 года: метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 12 декабря, по сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС ночью по всему округу, днем местами небольшой снег. Ночью в отдельных районах метель. Кроме того, на Ямале ожидается сильный северо-западный ветер с переходом на южный, юго-западный 5-10 м/с, ночью местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -22, -27 °С, по западу -12, -17 °С. Температура днем -19, -24 °С, по западу -9, -14 °С.

Погода на Ямале на 12 декабря 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

Люди верили, что с этого дня зима в медвежьей шкуре ходит по деревням, по крышам стучит, бабам велит вставать, печи топить, каши варить. По снегу в этот день делали прогнозы на будущий год. «Зима без снегу - не быть хлебу»; «Снег глубок - год хорош»; «Много снега - много хлеба, вода разольется - сена наберется»; «Снег земле-кормилице - теплый кожух», - такие приметы и поговорки знали крестьяне.