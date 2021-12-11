Жителей Ямала наградили к 91-ой годовщине со дня образования округа. Фото - "Новый Уренгой | Администрация города" в ВК.

Жителей Ямала наградили к 91-ой годовщине со дня образования округа. Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов поблагодарил приглашенных за верность профессии, любовь к родному городу, стремление сделать его еще лучше, за достойный пример для молодежи.

– Светлане Скородумовой, старшей медицинской сестре Новоуренгойской центральной городской больницы, присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Леонид Ремянников, электромеханик «Ямальской железнодорожной компании», удостоен почётного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». Благодарность Президента РФ объявлена Оксане Кадук, медицинской сестре Новоуренгойской центральной городской больницы, – сообщили в администрации города.

Среди награжденных – люди самых разных профессий: работники предприятий ТЭКа, энергетики, дорожники, педагоги и т.д.