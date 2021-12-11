Сотрудники Росгвардии провели правовую викторину для ямальских студентов. Фото - Росгвардия по ЯНАО.

В Новом Уренгое отдел вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ЯНАО провел правовую викторину-игру «Правовой минимум» с учебной группой «Правоохранительная деятельность» Новоуренгойского филиала «Уральского регионального колледжа». Мероприятие приурочили ко Дню конституции.

– Участвую в решении тематических задач, студенты продемонстрировали отличные знания, мы часто встречаемся со студентами и организовываем подобные мероприятия. Это позволяет нам в интересной форме передавать практические знания и навыки будущим правоохранителям, – рассказал Юрисконсульт ОВО по г. Новый Уренгой капитан полиции Андрей Репин.

В завершении встречи офицер Росгвардии поблагодарил участников за активное участие в мероприятии, рассказал о порядке прохождения службы в Росгвардии и уделил внимание гарантиям правовой и социальной защиты военнослужащих.