В Салехарде линейкой замерили сугробы у пешеходных переходов. Фото - Госавтоинспекция Ямала.

В Салехарде проверили качество очистки дорог от снега около пешеходных переходов. Сотрудники ГИБДД с помощью линейки замерили высоту сугробов.

– Наваленные коммунальщиками сугробы вблизи проезжих частей, также несут угрозу безопасности. В некоторых местах сугробы достигают в высоту более 2 метров, из-за такого «заграждения» дети и другие пешеходы не всегда могут убедиться в безопасности, вследствие чего может произойти дорожно-транспортное происшествии, – сообщили в Госавтоинспекции Ямала.

По итогам рейда возбуждено административное производство в отношении юридического лица по ст. 12.34 КоАП РФ «Не соблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог». Санкция данной статьи для юридических лиц предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей.