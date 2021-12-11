В границах улиц Первомайская – Заполярная – Октябрьская – Путилина в Лабытнанги строят 4 дома. Фото - Марина Трескова.

В границах улиц Первомайская – Заполярная – Октябрьская–Путилина в Лабытнанги строят 4 дома площадью более 25 тыс. кв. м. В конце года застройщик обещает сдать одно здание в эксплуатацию

Первым готовится к сдаче 6-подъездный дом на 87 квартир. Строители завершают внутреннюю отделку помещений. Выполнены работы по благоустройство прилегающей территории.

– В конце года застройщик обещает сдать этот дом в эксплуатацию. Период оформления документов на новостройку займет сравнительно немного времени, и в первом квартале 2022 года мы планируем вручить ключи от квартир жителям 12 аварийных домов, – передает Марина Трескова, глава администрации.

Рядом строится ещё один четырехэтажный дом на 103 квартиры. Строители уже возвели монолитные конструкции третьего этажа, обустраивают кровлю. Сюда переедут жители 22 аварийных домов.