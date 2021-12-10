В Салехарде приняли бюджет на 2022 год: большая часть средств пойдет на образование

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде приняли главный финансовый документ города на 2022 год. Как рассказали в местной администрации, бюджет принят бездефицитным, а его основными направлениями станут расходы на образование, ЖКХ и социальную сферу.

Так, на образование в 2022 году планируется направить более 40% от общей суммы расходов городского бюджета. Эти средства будут направлены на ремонт школ, детских садов, финансирование субсидий для 19 дошкольных организаций, 6 общеобразовательных организаций и 4 организаций дополнительного образования.

Более 20% всего объема бюджетных средств предусмотрено на коммунальное хозяйство. Планируется провести текущий ремонт семи автомобильных дорог и шести дорожных проездов, а также капитальный ремонт трех автодорог.

Запланированы средства на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, а также на поддерживающие мероприятия в жилфонде. Кроме того, планируется выполнить озеленение, содержание объектов муниципальной собственности, улиц и ремонт объектов социально-культурного назначения.

Также в 2022 году продолжится реализация мероприятий по формированию современной комфортной городской среды. Планируется обустроить десять дворовых территорий, две детские игровые площадки и приступить к первому этапу создания современной общественной территории - экопарка в районе улицы Объездная - автодороги Салехард-Аэропорт.