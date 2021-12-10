На Ямале наградили «Волонтеров-медиков» и активистов «Красного креста» за помощь в пандемию

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

На Ямале наградили общественников, которые активно помогали медучреждениям во время пандемии. Как рассказали в региональном департаменте здравоохранения, благодарностями ведомства отмечены отделение движения «Волонтеры медики» и активисты «Красного креста». Таким образом руководство департамента выразило признательность и благодарность за оказанную помощь.

- Общественники и волонтеры первыми откликнулись на призыв власти о помощи медицинским организациям и врачам. Добровольцы помогали разносить лекарства, оказывали транспортную помощь врачам, обслуживающим население на дому, помогали в прививочных пунктах, безвозмездно работали в кол-центрах. И сегодня активисты на первых рядах в борьбе с коронавирусом - агитируют за вакцинацию, пекут пироги для медиков и своим примером показывают, что преодолеть пандемию можно только всем вместе, объединившись и привившись, - сообщили в ведомстве.