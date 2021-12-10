Фото: Правительство ЯНАО

Оксана Федоренко назначена главой государственно-правового департамента ЯНАО.

Свой трудовой путь она начала с того, что в 2001 году окончила Уральскую государственную юридическую академию, получив квалификацию «юрист». А в 2019 году - диплом магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление», окончив Российскую академию народного хозяйства при Президенте РФ.

В органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа Оксана Федоренко работает с 2002 года, а с 2006 - на руководящих позициях. С сентября 2010 года по сентябрь 2021 года занимала должность заместителя директора департамента и начальника отдела законопроектных работ. Кроме того, с марта 2021 года она уже исполняла обязанности директора департамента.

Имеет ряд государственных наград. Воспитывает двоих дочерей.