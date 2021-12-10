В Салехарде снегоуборщик срезал молодые кусты во время расчистки улиц

Фото: Владислав Орлов

В Салехарде произошел неприятный инцидент во время уборки снега. Трактор, расчищавший тротуары на ул. Арктическая, сломал кусты. Об этом сообщил один из горожан, написав комментарий к посту представителей городской администрации на их официальной страничке в соцсети «ВКонтакте».

В публикации представителей власти говорилось о том, на каких улицах сегодня работает снегоуборочная техника.

- Увидел, что высаженные кустарники вдоль дороги по улице Арктическая были срезаны трактором. Хотя кончики данных кустарников были видны над сугробами. Хотелось бы увидеть на вашем сайте официальную публикацию, будет ли наказана организация за уничтожение саженцев? - написал мужчина.

На фотографиях северянин показал последствия работы спецтехники - из куч снега выглядывают покореженные ветки.

Фото: Владислав Орлов

Вскоре на комментарий жителя города поступил ответ от властей. Горожанина поблагодарили за сигнал и заверили, что виновных нашли, с ними уже ведется претензионная работа, сообщает «МК-Ямал».