Грузоподъемность ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги повышена до 15 тонн

Фото: Правительство ЯНАО

На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги повышена грузоподъемность. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, теперь по льду могут проехать колесные транспортные средства до 15 тонн и гусеничные до 25 тонн.

- Работа по увеличению тоннажа на переправе не останавливается, работают три полосы. Гусеничная техника, а также транспортные средства, перевозящие взрывоопасные вещества, выезжают на полосу в одиночном порядке, - сообщил начальник отдела технического надзора за содержанием и ремонтом автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.

Получить оперативную информацию о работе зимних и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Кроме того, информация размещается на интерактивной карте и в разделе «Дороги и транспорт» чат-бота обратной связи «ЯНАО официально». Следить за ситуацией на переправе можно и при помощи онлайн-камер на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в разделе «Online-камеры».