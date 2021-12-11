Погода на 11 декабря 2021 года на Ямале: днем по западу небольшой снег

На Ямале днем по западу небольшой снег. Фото: Вадим Бегун

На Ямале облачно с прояснениями. Снег, днем по западу небольшой снег. В отдельных районах метель. Ветер СВ с переходом на СЗ 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью -15,-20 °С, днем -10,-15 °С, местами -23 °С.

11 декабря почитается память трех святых — Василия, Стефана, Григория. Наши предки в этот день судили о предстоящем лете: если случается метель — быть лету непогожим, а если день теплым будет — лето будет холодным. Также обращали внимание на снег: если он выпал этой ночью, то будет лежать, а если днем — не задержится. В старину была традиция 11 декабря слушать воду в колодцах: если слышен плеск, значит и деньги будут водиться.