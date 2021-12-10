Житель Красноселькупского района незаконно держал дома птицу, занесенную в Красную книгу РФ

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Красноселькупском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя 1980 года рождения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина незаконно держал у себя хищную птицу из семейства ястребиных, предположительно Беркута.

- Установлено, что в мае текущего года обвиняемый нашел на территории района птенца (предположительно Беркута), которого привез к себе домой. При этом злоумышленник знал, что данный вид птицы занесен в Красную книгу Российской Федерации, а охота на нее запрещена. На данный момент назначено проведение экспертизы на установление видовой принадлежности птицы, - добавили в ведомстве.

Сейчас северянин обвиняется по ч.1 ст. 258.1 УК РФ. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Что касается птицы, то у нее было сломано крыло. После осмотра и оказания медицинской помощи ее поместили в ФГБУ «Государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский».