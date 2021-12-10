Коронавирус на Ямале, последние новости на 10 декабря 2021 года: заразились 128 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 128 человек. С начала периода количество заболевших достигло 59 739.

Из общего числа болеющих 508 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 50 из них - в тяжелом состоянии, 17 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 897 человек.

Также за сутки выявлено 7 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 299. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 121 заражение COVID-19, за весь период - 51 440.

Выздоровели за последние сутки 107 человек, с начала пандемии - 53 624.

За последние сутки в России выявлено 30 873 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 261 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 956 679 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 657 человек, с начала пандемии - 8 673 518. Также за сутки зафиксировано 1 176 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 287 180 человек.