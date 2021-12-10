В Салехардской ОКБ ввели новые правила приема пациентов с признаками ОРВИ и гриппа

Фото: Салехардская ОКБ

В Салехардской ОКБ ввели новые правила приема больных с признаками ОРВИ и гриппа. Информация об этом появилась на официальной странице медучреждения в соцсети.

- В связи с введением карантинных мероприятий амбулаторный прием больных с признаками ОРВИ и гриппа организован отдельно от других пациентов, - говорится в сообщении.

Также уточняется, что для детей первичный прием осуществляется по предварительной записи (через главный вход первого корпуса). Время приема с 08:00 до 19:00. Повторный прием - запись через врачей-педиатров первичного приема, либо после вызовов (вход с торца со стороны автостоянки). Время приема с 08:00 до 19:00.

Для взрослых вход в здание поликлиники расположен по адресу: ул. Артеева, д. 22 (вход с ул. Броднева). Время приема с 08:00 до 18:00.