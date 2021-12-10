В Ноябрьске уже неделю не могут починить свет на детской площадке

Фото: паблик "Злой Ноябрянин"

Жители Ноябрьска пожаловались в соцсетях на отсутствие света на новой детской площадке по ул. Интернационалистов, д. 5Б. По словам людей, освещения нет уже неделю, а исправлять ситуацию никто не торопится.

- На новой площадке по ул. Интернационалистов, д. 5Б вот уже неделю отсутствует свет, вечером темно, ничего не видно! Почему так долго устраняют неполадки? - написал возмущенный горожанин.

В подтверждение своих слов автор выложил фото, на котором видна детская площадка и четыре неработающих фонаря.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, информация о неисправности уже передана подрядной организации, обслуживающей детскую площадку. На данный момент специалисты выехали для устранения неполадки.

- По вопросам освещения на указанной детской площадке необходимо обращаться в МУ «ДМЗ» по тел. 420-340, - уточнили в мэрии.