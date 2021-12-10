В Тарко-Сале задержали вахтовика, планировавшего сбывать наркотики своим коллегам

Фото: УМВД России по ЯНАО

Полиция Тарко-Сале задержала 34-летнего жителя Санкт-Петербурга, работающего на Севере вахтовым методом. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он обвиняется по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».

- В комнате общежития, где проживал мужчина, были обнаружены свертки с веществом серо-зеленого цвета, а также приспособления и материалы, предназначенные для фасовки. Согласно заключению эксперта, внутри оказался наркотик растительного происхождения - «гашиш» массой 18,45 граммов, - добавили в ведомстве.

После задержания санктпетербуржец признал вину и написал явку с повинной. В ней он сообщил, что приобрел наркотик для последующего сбыта среди вахтовиков.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.