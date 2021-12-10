В новоуренгойской поликлинике №2 появится современный флюорографический аппарат

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В новоуренгойской поликлинике №2 начался ремонт флюорографического кабинета, который продлится два месяца. Как сообщили в городской больнице, помещение ждет масштабная реконструкция - там будет установлен новый рентген-аппарат открытого типа для проведения исследований органов грудной клетки.

Речь идет о российской разработке - ФЦ-Око Электрон, отлично зарекомендовавшей себя на рынке медоборудования. Данный аппарат имеет возможность своевременно обрабатывать цифровые изображения, что предполагает высокое качество снимков.

Кстати, такая установка успешно работает в поликлинике Лимбяяхи уже два года.

Уже 11 декабря рабочие приступят к демонтажу аппарата. А пока флюорографическое исследование будет доступно в поликлинике № 1. Кроме того, чтобы избежать очередей, в отдельных случаях пациентам будет предложен рентген органов грудной клетки.