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Общество10 декабря 2021 7:49

В новоуренгойской поликлинике №2 появится современный флюорографический аппарат

Сейчас в помещении начался ремонт
Марина Прохорова
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Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В новоуренгойской поликлинике №2 начался ремонт флюорографического кабинета, который продлится два месяца. Как сообщили в городской больнице, помещение ждет масштабная реконструкция - там будет установлен новый рентген-аппарат открытого типа для проведения исследований органов грудной клетки.

Речь идет о российской разработке - ФЦ-Око Электрон, отлично зарекомендовавшей себя на рынке медоборудования. Данный аппарат имеет возможность своевременно обрабатывать цифровые изображения, что предполагает высокое качество снимков.

Кстати, такая установка успешно работает в поликлинике Лимбяяхи уже два года.

Уже 11 декабря рабочие приступят к демонтажу аппарата. А пока флюорографическое исследование будет доступно в поликлинике № 1. Кроме того, чтобы избежать очередей, в отдельных случаях пациентам будет предложен рентген органов грудной клетки.