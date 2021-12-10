В Ямальском районе воспитатель школы-интерната регулярно избивал детей Фото: Ольга Крыльцова

Воспитателя МБОУ «Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова» уволили из-за жестоко обращения с детьми. Как пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина периодически бил воспитанников. О происходящем в стенах учебного заведения стало известно после жалобы в социальных сетях. В связи с этим была организована проверка.

- Установлено, что воспитатель интерната в рамках образовательного процесса допускал жестокое обращения с детьми. При этом руководство школы скрыло указанные факты от правоохранительных органов, - добавили в ведомстве.

В связи с этим прокуратура внесла главе Ямальского района и руководству интерната представления об устранении нарушений закона. Кроме того, сейчас полиция проводит процессуальную проверку, которая позволит дать оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры.