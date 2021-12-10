После вмешательства прокуратуры в Ямальском агроэкономическом техникуме появится сигнализация и уличное освещение Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда обязала руководство Ямальского полярного агроэкономического техникума установить в здании охранную сигнализацию, а на территории - уличное освещение. Как пояснили в пресс-службе регионального ведомства, данные нарушения указывали на несоблюдение антитеррористического законодательства.

- При обследовании учебного корпуса и общежития установлено отсутствие уличного освещения и охранной сигнализации в здании. Прокурор города направил иск в суд, требуя устранить выявленные нарушения, - добавили в прокуратуре.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.