Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-22°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 5:39

После вмешательства прокуратуры в Ямальском агроэкономическом техникуме появится сигнализация и уличное освещение

Дело дошло до суда
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
После вмешательства прокуратуры в Ямальском агроэкономическом техникуме появится сигнализация и уличное освещение

После вмешательства прокуратуры в Ямальском агроэкономическом техникуме появится сигнализация и уличное освещение

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда обязала руководство Ямальского полярного агроэкономического техникума установить в здании охранную сигнализацию, а на территории - уличное освещение. Как пояснили в пресс-службе регионального ведомства, данные нарушения указывали на несоблюдение антитеррористического законодательства.

- При обследовании учебного корпуса и общежития установлено отсутствие уличного освещения и охранной сигнализации в здании. Прокурор города направил иск в суд, требуя устранить выявленные нарушения, - добавили в прокуратуре.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Фактическое устранение нарушений находится на контроле ведомства.