Ямалу - 91. Дмитрий Артюхов поздравил жителей с праздником

Фото: Правительство ЯНАО

Ямал отмечает 91-летие со Дня образования. В связи с этим глава региона Дмитрий Артюхов поздравил северян с праздничной датой.

- Ямало-Ненецкий автономный округ - это край людей, которые с нуля в суровых климатических условиях построили города и села, создали комфортную территорию для жизни. За прошедшие годы появились современные промышленные комплексы, внесен весомый вклад в укрепление экономики государства. При этом мы бережно храним богатую историю, традиции и уникальный уклад жизни коренного населения. Все это благодаря нашему главному богатству - людям! Сегодня у округа большое будущее. Вместе мы будем и дальше преумножать наши успехи. Хочу выразить вам искреннее восхищение. Ямальцы могут все - и это доказано историей нашего северного края! Желаю вам, уважаемые ямальцы, мира и добра, счастья и благополучия, дальнейших успехов на благо Ямала и Отечества! - сказал губернатор.

Напоминаем, что дата основания Ямала - 10 декабря 1930 года, тогда его центром стало село Обдорск. Затем, 20 июня 1933 года, оно было переименовано в Салехард.