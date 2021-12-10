В Надыме две легковушки не поделили дорогу: есть пострадавшие

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению районной Госавтоинспекции, авария произошла 9 декабря на перекрестке ул. И. Шаповалова - ул. Заводская в Надыме.

- Около 14:44 водитель машины «Renault», поворачивая налево, не пропустил автомобиль «Kia», ехавший во встречном направления, в результате чего произошло столкновение транспортных средств, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В итоге водитель и пассажир автомобиля «Renault», а также водитель и пассажир «Kia» получили телесные повреждения.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 15 аварий, а с начала года - 4 692, в которых 28 человек погибли и 312 получили травмы, в том числе 28 несовершеннолетних.