С улиц Нового Уренгоя за сутки вывозят более двух тысяч кубов снега

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В Новом Уренгое ведется регулярная уборка снега с городских улиц. По словам главы города Андрея Воронова, каждый день на расчистку выходят 72 человека и 70 машин спецтехники. Работают ребята в две смены.

Первая смена заступает с 8:00 до 17:00. Днем - время дворов и проездов. Для уборки задействуют 25 машин и бригаду из 13 человек для ручной расчистки. Вторая смена длится с 17:00 до 05:00. Ночью - время дорог и остановок общественного транспорта

Однако главные снегопады еще впереди, но уже сейчас за сутки рабочие вывозят больше двух тысяч кубов снега.