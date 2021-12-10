На Ямале снизилось число преступлений, связанных с наркотиками

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале прошло заседании антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Дмитрий Артюхов. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на нем рассматривались вопросы, связанные с профилактикой наркомании и реализацией Стратегии государственной антинаркотической политики на территории региона.

По информации правоохранительных органов, за десять месяцев текущего года в регионе выявлено 481 наркопреступление, большинство из которых совершались в Интернете. К уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков привлечено 175 человек. Изъято более 21 килограмма запрещенных веществ.

В целом, благодаря принятым мерам, количество наркопотребителей в округе сокращается. Отсутствуют несовершеннолетние с диагнозом «наркомания». А само количество выявленных наркопреступлений сократилось на 6%.