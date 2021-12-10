В Тазовском строят ледовый городок по мотивам сказки «Двенадцать месяцев»

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском приступили к созданию ледового городка. Как рассказали в пресс-службе районной администрации, на центральной площади появятся сказочные фигуры по мотивам произведения С. Маршака «Двенадцать месяцев».

- Сейчас мастера из Екатеринбурга заготавливают огромные ледяные блоки - основу будущих композиций. Как отмечают специалисты, лед в этом году - отменного качества и отличной прозрачности, - добавили в мэрии.

Всего над созданием ледяной сказки трудятся восемь человек, а на ее обустройство понадобится около 90 кубометров льда.

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