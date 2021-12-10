Погода на Ямале на 10 декабря: снежный день

Погода на Ямале на 10 декабря Фото: Вера Зенина

В пятницу, 10 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 4-5 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -16. Ветер 9-12 м/с.

Ноябрьск: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -16, ночью -9. Ветер 7-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -13. Ветер 7-9 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -15, ночью -10. Ветер 7-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -14, ночью -11. Ветер 4-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 4-5 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -13. Ветер 9-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.