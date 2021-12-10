Погода на Ямале на 10 декабря: снежный день

Погода на Ямале на 10 декабря
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 10 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 4-5 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -16. Ветер 9-12 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -16, ночью -9. Ветер 7-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -13. Ветер 7-9 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -15, ночью -10. Ветер 7-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -14, ночью -11. Ветер 4-7 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -17, ночью -15. Ветер 4-5 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -15, ночью -13. Ветер 9-12 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО