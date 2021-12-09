В Новом Уренгое состоялось открытие выставки, посвященной Александу Невскому

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое состоялось открытие выставки «Александр Невский. Имя, символ, легенда». Как рассказали в пресс-службе городской администрации, на экспозиции представлены копии знаковых предметов тех времен - фототипическая копия рукописной книги XI века «Остромирово Евангелие» из Новгорода, княжеское знамя, щит, шлем, меч в ножнах, лук со стрелами и кольчуга.

- Коллекция собрана настоятелем храма Рождества Христова в поселке Пангоды иереем Евгением Шестаковым. Часть предметов была приобретена с использованием средств Фонда развития Надымского района, - добавили в мэрии.

Однако особый интерес представляет икона святого Александра Невского, написанная для Богоявленского собора в честь 800-летия благоверного князя. Также на выставке представлены работы воспитанников художественного отделения Детской школы искусств № 2. Ребята запечатлели в своих рисунках события из жизни Александра Невского.