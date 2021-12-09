В Лабытнанги разыскивают волонтеров, готовых помогать бездомным животным Фото: Ольга Крыльцова

В Лабытнанги разыскивают волонтеров, готовых помогать бездомным животным. Информация об этом размещена на официальной странице салехардского фонда защиты животных «Дорога домой».

«Лабытнанги! Мы ищем волонтеров-единомышленников. Если вы любите животных, ответственны, имеете немного свободного времени, хотите заняться добрым делом, тогда вам к нам!» - говорится в сообщении.

От будущих волонтеров требуется один раз в неделю сварить кашу, отвезти ее собакам и накормить их, а также погулять, если имеется такая возможность.

Всем, кто желает оказать помощь, необходимо написать в личные сообщения группы или позвонить по следующим номерам: +7 (900) 402-85-50, +7 (982) 406-00-63.