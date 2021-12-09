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Общество9 декабря 2021 10:38

В Новом Уренгое открылся единый кабинет приема пациентов с признаками ОРВИ

Он находится на базе инфекционного госпиталя
Марина Прохорова
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Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новом Уренгое на базе инфекционного госпиталя открылся единый кабинет приема пациентов с признаками ОРВИ. Как сообщили в городской больнице, прием в нем ведут три специалиста: врач, медицинская сестра и регистратор - это позволяет работать оперативно. За смену бригада способна принять до 50 пациентов.

Кстати, здесь же размещен рентген-аппарат и компьютерный томограф. Если потребуется госпитализация, то приемное отделение расположено рядом.

Кабинет приема пациентов с признаками ОРВИ работает шесть дней в неделю с 08:00 до 17:00. Если помощь врача требуется ночью или в воскресенье, ее окажут в приемном отделении госпиталя.