Жители Ямала могут оставить свое мнение о работе управляющих компаний Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ямала могут оставить свое мнение о работе управляющих компаний. Для этого надо пройти опрос, размещенный на странице ямальского ЦУРа в соцсети. При этом в комментариях можно указывать УК, заслуживающие признания за отличную работу. Позже их обязательно отметят наградами.

Кстати, за год работы в соцсетях региональный ЦУР зафиксировал 650 жалоб на управляющие компании. Еще 300 касаются ненадлежащего состояния жилых домов, 145 вопросов были посвящены отсутствию или некачественному ремонту подъездов, а 65 - их уборке.