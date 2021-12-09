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Общество9 декабря 2021 10:21

Жители Ямала могут оставить свое мнение о работе управляющих компаний

Для этого надо пройти опрос
Марина Прохорова
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Жители Ямала могут оставить свое мнение о работе управляющих компаний

Жители Ямала могут оставить свое мнение о работе управляющих компаний

Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ямала могут оставить свое мнение о работе управляющих компаний. Для этого надо пройти опрос, размещенный на странице ямальского ЦУРа в соцсети. При этом в комментариях можно указывать УК, заслуживающие признания за отличную работу. Позже их обязательно отметят наградами.

Кстати, за год работы в соцсетях региональный ЦУР зафиксировал 650 жалоб на управляющие компании. Еще 300 касаются ненадлежащего состояния жилых домов, 145 вопросов были посвящены отсутствию или некачественному ремонту подъездов, а 65 - их уборке.