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Здоровье9 декабря 2021 9:52

Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 декабря 2021 года: скончались три человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 9 декабря 2021 года
Марина Прохорова
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Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 893 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 127 новых случаев заболевания. На данный момент 513 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 51 из них - в тяжелом состоянии, 16 - находятся на ИВЛ.