Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 декабря 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 893 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 127 новых случаев заболевания. На данный момент 513 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 51 из них - в тяжелом состоянии, 16 - находятся на ИВЛ.