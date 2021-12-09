Коронавирус на Ямале, последние новости на 9 декабря 2021 года: заразились 127 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 127 человек. С начала периода количество заболевших достигло 59 611.

Из общего числа болеющих 513 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 51 из них - в тяжелом состоянии, 16 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 893 человека.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 292. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 122 заражения COVID-19, за весь период - 51 319.

Выздоровели за последние сутки 115 человек, с начала пандемии - 53 517.

За последние сутки в России выявлено 30 209 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 247 (7,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 925 806 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 794 человека, с начала пандемии - 8 637 861. Также за сутки зафиксирован 1 181 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 286 004 человека.