Дмитрий Артюхов вручил выдающимся ямальцам награды ко Дню округа

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил государственные и окружные награды ко Дню образования автономного округа. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, среди награжденных - работники сфер культуры и спорта, здравоохранения и образования, общественные деятели, специалисты нефтегазовой отрасли, работники сельского хозяйства, представители органов государственной власти, энергетики и работники транспорта.

Глава региона поприветствовал всех собравшихся и поздравил с Днем округа, отметив, что Ямал - это земля побед и достижений.

- Сегодня мы чествуем самых лучших представителей нашего региона. Все знают - и за пределами нашей страны - о наших достижениях, о больших промышленных результатах. Но за всеми этими звонкими названиями, месторождениями стоит труд простых ямальцев, которые многие годы своей жизни отдают и полностью посвящают себя своему делу, и мы все вместе достигаем выдающихся результатов. Это касается и промышленности, и традиционного хозяйства, и всей жизни ямальцев. Я искренне хочу поблагодарить вас за ваш многолетний труд и с удовольствием хотел бы отметить сегодня самых лучших наших ямальцев, - сказал Дмитрий Артюхов.

Заслуженные ордена, медали, почетные звания и благодарственные письма были вручены жителям Салехарда, Нового Уренгоя, Губкинского, Ноябрьска, Муравленко, Лабытнанги, Надыма, а также Тазовского, Пуровского, Надымского, Приуральского и Ямальского районов.

Ордена Пирогова удостоен врач Салехардской ОКБ Антон Олоничев, старшая медсестра Ноябрьской ЦГБ Марина Ренчинова награждена медалью Луки Крымского. Почетную грамоту Президента РФ получили старшая медсестра Лабытнангской ГБ Татьяна Бей и фельдшер Надымской станции скорой медицинской помощи Алексей Угланов.

Звание Почетного гражданина ЯНАО присвоено члену правления местной общественной организации «Национально-культурная автономия хантов «Пулнгават» города Салехарда» Зинаиде Лонгортовой. Почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» удостоены зооветспециалист муниципального оленеводческого предприятия «Ярсалинское» Алексей Вануйто и зверовод Совхоза «Байдарацкий» Валентина Серасхова.

Всего в этот день награды за значительный вклад в развитие округа получили 34 ямальца.